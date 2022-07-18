شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يشارك فى مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية، والدكتورة أمانى الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة مدير المقر الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا، فى الاجتماع الدورى لمجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية.

وخلال الاجتماع وجه البروفيسير الدكتور بكرى سعيد، رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية، التهنئة إلى جمهورية مصر العربية وإلى جامعة الأزهر؛ لاختيار الدكتورة أمانى الشريف، المرأة الأكثر إنجازًا فى مجال التعليم على مستوى قارة إفريقيا، وأشاد البروفيسير بكرى سعيد بفخر الاتحاد بها؛ كونها المدير الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية.

كما توجه اتحاد الجامعات الإفريقية بالتحية للدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر؛ لاستضافته المؤتمر الدولى الثالث للمناخ، مشيدًا بأنشطة المؤتمر المتنوعة، ودعا إلى تعميم تجربة مؤتمر المناخ على مستوى الجامعات الإفريقية؛ لما لذلك من أهمية قصوى فى الحفاظ على البيئة وموارد القارة الإفريقية.

كما ناقش اتحاد الجامعات الإفريقية أنشطة اتحاد الجامعات الإفريقية المستقبلية وتناول موضوعات مجلس الإدارة السابق والتصديق عليه، إضافة إلى عرض تقرير الأمين العام لاتحاد الجامعات الإفريقية حول المستجدات ومناقشة ما يستجد من

موضوعات متعلقة بالتعليم العالى ورؤية واستراتيجية اتحاد الجامعات الإفريقية فى هذا الإطار، ومناقشة الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى فى إفريقيا بأجندة 2063 م.

بجانب ذلك تم بحث موضوعات عضوية الجامعات الراغبة فى الانضمام إلى عضوية اتحاد الجامعات الإفريقية.

كما ناقش الاجتماع التحضيرات التى تجرى بشأن مؤتمر قادة مؤسسات التعليم العالى فى القارة الإفريقية للعام 2023م ( COREVIP 2023 ).