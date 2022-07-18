شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر ينظم معسكره التثقيفى الأول للطلاب الوافدين من 28 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات المعسكر التثقيفى الأول للطلاب الوافدين الذى ينظّمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف بمدينة الطور جنوب سيناء، بمشاركة طلاب يمثلون 28 دولة، وذلك فى الفترة من 18 إلى 21 يوليو، تحت شعار: "معًا ضد التطرّف".

واستقبل الشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، والشيخ مضر نوار وكيل المنطقة، المشاركين فى المعسكر حيث عبرا عن سعادتهما بانعقاده على أرض سيناء.

وطوال فترة انعقاد المعسكر، ستقام عدة فعاليات تثقيفية ورياضية وترفيهية إلى جانب المحاضرات وورش العمل؛ بهدف زيادة وعى الطلاب وتنمية قدراتهم النقدية عبر تدريبهم على أساليب تمكنهم من التمييز بين الأفكار المتداولة أمامهم يوميًا عبر صفحات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعى، بما يسهم فى تحصين عقولهم ضد محاولات التنظيمات المتطرّفة المستميتة لزرع أفكارها الهدامة فى عقول الشباب باعتبارهم نواة تقدم وازدهار الشعوب.

يأتى تنظيم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لهذا المعسكر ضمن استراتيجيته المتبعة منذ تأسيسه للنزول ميدانيًا والتفاعل المباشر مع فئات المجتمع كافة والوافدين أيضًا لكونهم سفراء الأزهر بما يمثله من منبر للإسلام وهو ما يعود بالنفع على مجتمعاتهم، حيث يؤمن المرصد بأهمية تلك الخطوة فى دحض الأفكار الهدامة وحماية المجتمعات من تبعاتها الدموية.