وزير الرى يتفقد منشآت السد العالى وخزان أسوان استعدادًا للفيضان

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يرافقه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير منشآت السد العالى وخزان أسوان، والمشروعات المائية المنفذة بمحافظة أسوان للاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالى وخزان أسوان القديم استعداداً لموسم الفيضان.



والتقى عبد العاطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث تم مناقشة التنسيق المشترك مع أجهزة الوزارة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة، وذلك فى إطار حرص وزارة الموارد المائية والرى على متابعة جاهزية المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، وخصوصاً منظومة السد العالي.



كما تفقد عبد العاطى منظومة الإسكادا المستخدمة فى متابعة مناسيب المياه والمقنن المائى للزراعات بفروع ترعة الشيخ زايد بمشروع تنمية جنوب الوادى وذلك فى إطار حرص الوزارة على استخدام التقنيات الحديثة فى مجال إدارة المياه.

كما التقى عبد العاطى قيادات وزارة الموارد المائية والرى بالمحافظة، حيث تم الاطمئنان على جاهزية محطات الرفع بمحافظة أسوان لاستيفاء الاحتياجات المائية للمحاصيل الصيفية بالمحافظة، ومتابعة موقف مشروعات تأهيل الترع بالمحافظة حيث تم الانتهاء من 200 كيلومتر وجارى العمل فى 300 كيلومتر أخرى، ومتابعة موقف الانتهاء من العمل فى إنشاء محطات الطويسة وبلانة والسلسلة والمراشدة، وكانت معظم هذه المحطات متعثرة منذ عشرات السنين، وتم حسم كافة المعوقات تمهيداً لنهو العمل بها وافتتاحها قريباً وبما يُسهم فى زيادة الانتاج الزراعى بالمحافظة.



كما تفقد عبد العاطى أعمال التطوير المتواصلة بالمركز الثقافى الأفريقى بأسوان والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية واللذان يُعدان من المقاصد السياحية البارزة بمدينة أسوان، حيث يضم المركز العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، ومكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التى تحكى تاريخ النيل، بالإضافة لمسرح رومانى مكشوف، فى حين يستعرض النصب التذكارى - والذى تم إنشاؤه فى عام 1967 بارتفاع 72مترًا - تاريخ إنشاء السد العالى.