شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: التقديم لمدرسة إمبابة الصناعية بنين المتخصصة 6 أغسطس إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن قبول دفعة جديدة لأول مرة فى مجال مهنة (فنى الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة) بمدرسة إمبابة الصناعية بنين بالجيزة، وذلك بعد تطوير البرنامج الدراسى طبقًا لأحدث النظم فى العالم.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم فتح باب التقدم خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمى للوزارة، للالتحاق بهذا المجال بالمدرسة من الطلاب الحاصلين على شهادة إنهاء مرحلة التعليم الأساسى بمجموع كلى (225) درجة كحد أدنى من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة - القليوبية).

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء امتحان للطلاب المتقدمين إلكترونيًا بمركز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية الموضحة أعلاه، وبعدها يتم ترتيب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا طبقًا لمجموع درجات كل طالب وبعدها يتم عقد مقابلات شخصية للمرشحين لاختيار أفضل العناصر منهم.