شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس لنهاية الأسبوع وتحذر المصطافين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجارى، مشيرا إلى إلى ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء مستمر لنهاية الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن الأجواء تستمر شديدة الحرارة هذا الأسبوع مع ارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية .

وحذر القياتى من ارتفاع درجات الحرارة والتى تصل إلى 36 درجة على القاهرة الكبرى والمحسوسة قد تصل ل 39 ، على أن تصل درجات الحرارة على جنوب البلاد ل 43 درجة.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات ، لافتا إلى ذلك يرجع إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وحذر من نشاط الرياح على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج هناك ل 2.5 متر ، مناشدا المواطنين بارتداء غطاء الرأس وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وتوخى الحذر على الشواطئ أثناء السباحة .

و يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 29 درجة.