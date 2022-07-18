شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 27 سيارة سرفيس ونقل جماعى غير ملتزمة بالتعريفة المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهاز السرفيس والنقل الجماعي وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بشن حملات مكبرة على مواقف السرفيس والطرق والمحاور المرورية للتأكد من الإلتزام بالتعريفه المحددة لخطوط السير المحددة وذلك علي مدار اليوم.

وقامت محافظة الجيزة بشن حملة مكبرة على محاور اللبيني وخاتم المرسلين وأسفل محور كمال عامر والثلاثيني، أسفرت حتى الآن عن ضبط 27 سيارة سرفيس غير ملتزمة بالتعريفة المحددة وتقوم بتقطيع خط السير، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وسحب تراخيص السرفيس وذلك تحت اشراف محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة.