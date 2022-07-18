شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي من المستشارية الألمانية: لا تفريط فى أمن مصر المائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها المؤتمر الصحفى للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، فى المستشارية الألمانية.
الرئيس السيسي: أطلعت المستشار الألمانى على آخر تطورات قضية سد النهضة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه أطلع المستشار الألماني أولاف شولتس، على آخر تطورات قضية سد النهضة، مؤكدا استمرار مصر في سعيها لإيجاد حل عادل يراعي متطلبات مصر من خلال التوصل إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أزمة الطاقة أزمة عالمية كاشفة، وليست فقط في توفر إمدادات الطاقة، ولكن أيضا في تكلفة هذه الإمدادات، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار على الدول وكذلك مصر.
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن على الجميع العمل على تسريع وتيرة العمل المشترك قبل مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ COP 27، وتم الاتفاق داخل الاتحاد الأوروبي على مسار واضح لإنجاح المؤتمر، "يجب أن نسعى حثيثا للعمل على ما تمخضت عنه اتفاقية باريس لتقليل الانبعاثات الكربونية والاتجاه للتحول الأخضر".
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف للدول والمنظمات الدولي والمجتمع المدني وغيرها بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات سواء المسار التفاوضي الحكومي وهو المحدد الرئيسي للسياسات الدولية ونسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة في الملفات محل التفاوض.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة "صندوق التنمية الحضرية"، وعدد من المسئولين، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصندوق
افتتح وزير الخارجية سامح شكرى - الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ - ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك صباح اليوم الاثنين، فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ والذى يعقد ببرلين.
قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن العالم يواجه حاليا أزمة تغير المناخ، والتي تمثل مواجهتها ضرورة ملحة، لأن ما شهدناه في بداية هذا العام من فيضانات في البرازيل وباكستان، يشير إلى أن هذه الأحداث تتحدث لغة واحدة، ويجب السعي لتخفيض درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية مستقبلا.
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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية الوصول إلى اتفاق بشأن قضية المناخ خلال حوار بطرسبرج، متابعا: "يجب التعامل مع الجانب المادي من تحمل أضرار التغير المناخي من قبل الجميع ومن المهم الوصول في حوار بطرسبرج إلى اتفاق وإجراءات مؤثرة".
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أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تعيش نهضة شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن تلك النهضة لها إنجازات واسعة فى كافة المجالات.
ألغيت عدة رحلات جوية في إيطاليا أمس، الأحد، بسبب إضراب موظفي الخطوط الجوية ومراقبي الحركة الجوية، وفقا لصحيفة "لا تيرثيرا" الإسبانية.
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