شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: ضبط المتهمة بالنصب على الطلاب بنشر أسئلة امتحانات مزعومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط القائمين على تداول أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، تم ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) لقيامها بالنصب على المواطنين عن طريق نشر صور أسئلة امتحانات والإجابة الخاصة بها عبر تطبيق "واتس آب"، والادعاء بكونها أسئلة امتحانات ثانوية عامة-بخلاف الحقيقة- بقصد تحقيق مكاسب مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.