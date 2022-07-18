شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية محور حسب الله الكفراوى لربط 5 طرق رئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة القاهرة، أعمال تطوير وتوسعة شارع "زهراء المعادى"، ضمن أعمال تطوير عدد من الشوارع بالمنطقة، والتي تقوم بها الدولة لتسهيل ربط محورى "الأوتوستراد وزهراء المعادى" بمحور "حسب الله الكفراوى"، الذى يربط المقطم والأسمرات بشرق القاهرة

وفى النقاط التالية نعرض أهم المعلومات عن محور حسب الله الكفراوى..

محور حسب الله الكفراوي يشمل إنشاء 4 كباري بإجمالي أطوال 2.8 كيلو متر.

يعتبر محور الكفراوي شريانًا مروريًا حيويًا يسهم في القضاء على الزحام المروري.

يربط 5 طرق، هي الأسمرات والقطامية والدائرى والأوتوستراد والمعادي.

يعد المحور من المشروعات القومية التي تعتبر نقلة نوعية في شبكة الطرق والكباري .

يربط حي الأسمرات من الطريق الدائري حتى طريق الأوتوستراد بالمعادي بطول 6 كيلو مترات.

يشمل إنشاء نفق أسفل الطريق وإنشاء طرق جديدة بطول 3.2 كيلو متر وتطوير طرق قائمة بطول 2.8 كم .

يهدف المحور لتخفيف الضغط المروري واختصار الوقت ومنع التكدس في المناطق ذات الكثافة العالية، وخاصة طريق الأوتوستراد والمعادي.