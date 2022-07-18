شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تطلق منصة شمس للتغير المناخى بالشراكة مع وزارة الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد صباح اليوم المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ممثلة في الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية و الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمثلها المهندسة هدي دحروج رئيس الإدارة المركزية.

وينص البروتوكول على تقديم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية منصة شمس للتغير المناخى والتي تأتي بالشراكة مع وزارة الاتصالات لمواجهة قضية التغيرات المناخية، وهي القضية التي تشكل تهديداً متزايداً لاستقرار الأنظمة المختلفة على كوكب الأرض.

وفي كلمته أثني الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على التعاون المشترك القائم بين جامعة عين شمس وبالأخص كلية الدرسات العليا والبحوث البيئية ووزراة الاتصالات والذي له أثر بالغ في تبادل الخبرات وتطوير المحتوي التكنولوجي المواكب للعصر وعبر عن سعادته بتفعيل منصة شمس للتغير المناخى، مؤكدا مدى أهميتها للمجتمع .

وأضاف أن هذه المنصة تساعد عن نشر الوعي البيئي بكل أنواعه مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة وذلك في إطار استعدادات الجامعة لمؤتمر المناخ COP 27 والذي يقام في نوفمبر من العام الجاري وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

يذكر أن كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية بجامعة عين شمس بالشراكه مع معهد التغير المناخى فى جامعة Edinburgh Climate Change Institute (ECCI) قد قامت بإعداد المحتوى العلمى لهذه الدورة والذي يتضمن مقدمة عن تغير المناخ ،الآثار العالمية لتغير المناخ ،العوامل البشرية المساعدة على حدوث التغيرات ، اسباب تغير المناخ ،فهم وإدارة المخاطر و الإجراءات المطلوب اتخاذها إزاء التغيرات المناخية.