شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بقطاع الشريعة والقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة وذلك بمقر كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة، بتفقد اللجان في مادة القرآن الكريم للمصريين والوافدين.

وطالب رئيس الجامعة بتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، واطمأن رئيس الجامعة على المتابعة الدائمة والمستمرة من جميع الأساتذة، كما اطمئن على تواجد الأشراف الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة، ووجه رئيس الجامعة بتوزيع الماء البارد على الطلاب لمساعدتهم في التغلب على حرارة الطقس، وأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

إضافة إلى ذلك تفقد رئيس الجامعة حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بحرم الجامعة بالدراسة والمجهزة لتطعيم الراغبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعمال، إضافة إلى توفير التطعيم لجميع الطلاب في امتحانات الدراسات العليا بجميع الكليات بالقاهرة والأقاليم.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور مصطفي الباز عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور على حسين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .