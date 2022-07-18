شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: زيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم اجتماع لجنة التقاوي بحضور بعض قيادات الوزارة والقطاع الخاص، حيث أكد أن الزراعة حاليا تلقى اهتماما كبيرا ودعما غير محدود من القيادة السياسية باعتبارها القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ويأتي ملف إنتاج التقاوى على رأس اهتمامات الدولة المصرية ومن أهم محور إنتاج الغذاء والتنمية الزراعية.

أكد القصير أيضا على ضرورة الاهتمام باستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية وتسهم في ترشيد المياه مشيرا إلى توفير كل أوجه الدعم للبرنامج الوطني لإنتاج التقاوي لتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية.



ووجه وزير الزراعة بوضع آليات واضحة للحوكمة والمتابعة والرقابة على تداول التقاوى وكذلك الاسعار لضمان وصولها للمزارعين بصورة جيدة وأسعار مخفضة كما وجه بضرورة توزيع التقاوى حسب الخريطة الصنفية لضمان تحقيق أعلى انتاجية .



أشار القصير إلى ضرورة تسهيل إجراءات تسجيل التقاوى لتشجيع الباحثين على استنباط أصناف جديدة وكذلك دراسة اتجاهات الاسعار العالمية وفتح آفاق جديدة لتصدير ما يفيض عن حاجتنا من التقاوى لجلب العملة الصعبة للبلاد.

وقال وزير الزراعة أنه يجب تكاتف وتعاون كل الجهات المرتبطة بالانتاج الزراعي سواء من الحكومة أو القطاع الخاص والمزارعين و تشجيع المزراعين على شراء التقاوى الجيدة المعتمدة كل عام لتحقيق إنتاجية عالية مع تغير ثقافة الزراعة بالتقاوى التي يتم تخزينها في المنازل من الأعوام السابقة خاصة وأن الوزارة حاليا تسعى إلى تغطية جميع احتياجات الفلاحين سنويا بالكامل من التقاوى خاصة المحاصيل الاستراتيجية.