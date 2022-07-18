شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 65 عيادة ضمن مشروع "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ مشروع " 2 كفاية " للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع "2 كفاية"، وذلك منذ انطلاق المشروع في مايو 2018 وحتى الآن بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتمويل جزئي من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويستهدف مشروع 2 كفاية ما يقرب من مليون سيدة في عشر محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حي الأسمرات،

وتنفذ وزارة التضامن المشروع بالشراكة مع 108 جمعية أهلية بعدد 2257 قرية ونجع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى بداية عمليات اختيار 300 جمعية أهلية جديدة بهدف التوسع في المشروع، تم تجهيز 65 عيادة 2 كفاية، وتدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين في تلك العيادات، وتزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التي قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان.

ووصل عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية بالجمعيات الأهلية الشريكة إلى 283 ألف سيدة، كما وصل إجمالي السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة إلى حوالي 219 ألف سيدة من إجمالي المترددات، أي نسبة 78% من إجمالي المترددات.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعىُ قد اكدت إجمالي السيدات اللاتي تلقين خدمات الصحة الانجابية الى 15 الف سيدة خلال النصف الاول من عام 2022 أما فيما يتعلق بمجال زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، فقد تضمن التقرير نتائج حملات الزيارات المنزلية التي تعمل علي زيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة عن طريق تصحيح المفاهيم الصحية والمجتمعية والدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة،وتم تنفيذ العديد من ورش العمل وإعداد وطباعة وتوزيع عدد 2,500 نسخة من "دليل المثقفة المجتمعية" والذى يتضمن أهم الرسائل لتصحيح المفاهيم.

واوضحت الوزارة عدد زيارات طرق الأبواب بلغت 9, 300 مليون زيارة، كما بلغ عدد زيارات السيدات المستهدفات إلي عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة الى 2 مليون زيارة تردد ونجح البرنامج في تعبئة 1,250 متطوعة للتعاون في التسويق المجتمعي لكافة القضايا الاجتماعية التي تقوم الوزارة بتسويقها.

وانه اثناء إيقاف حملات طرق الأبواب فى الربع الثاني من عام 2020 نظراً لجائحة كورونا، قد تم عمل 703 ألف مكالمة تليفونية للتوعية بتنظيم الأسرة وبطرق الوقاية من كورونا

كما شهد المشروع تعاونًا بين دار الإفتاء المصرية ووزارة كالتضامن لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة، وقامت دار الإفتاء بإصدار كتاب بعنوان "تنظيم النسل وتحديده في الإسلام" من أجل بيان صحيح الإسلام ونشر الوسطية فيما يخص قضية تنظيم الأسرة وقامت وزارة التضامن من خلال مشروع "2 كفاية" بتوزيعه على الجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتستخدمه المثقفات المجتمعيات فى تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة لدى الأسر المستهدفة.

واشارت الوزارة انه تم اعداد الندوات المنفذة بعدد 4, 37 ندوة وبلغ عدد الحضور بالندوات 450 ألف سيدة ورجل، إلي جانب مسرح عن طريق خلق مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال ففي عام 2019، وقد تم عرض مسرح الشارع بالعشر محافظات المستهدفة بواقع 2 عرض بكل محافظة وفى نوفمبر 2021،