شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 13 مسجدا بالمحافظات الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف قنا
1. البيجية الفوقانية – البيجية - قنا
2. آل مدني – القمانة – نجع حمادي
مديرية أوقاف المنيا
3. الشيخ حسن رضوان – بردونة الأشراف – بني مزار
مديرية أوقاف البحيرة
4. الشراقوة – طيبة – مركز الدلنجات
5. الحاج عبد الونيس القبلي النفيس – مركز أبو المطامير
6. علي بن أبي طالب – مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف سوهاج
7. العمدة – المحامدة القبلية – مركز سوهاج
مديرية أوقاف الإسماعيلية
8. عمر بن الخطاب – العهدة - التل الكبير
9. الرحمن – المحطة - التل الكبير
مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. النور - العمدان - الرياض غرب
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. بلال بن رباح الشهير بالحداد – القنطرة غرب
مديرية أوقاف قنا
2. النصر – أبو دياب شرق-دشنا
3. الشيخ علي - الجبلاو – قنا