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"حياة كريمة" تستجيب لاستغاثة أحفاد ام كلثوم وتعلن ترميم المنزل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" والتي تمثل تراثنا الفني والإنساني وتاريخا عظيما للأمة بأكملها.

 

وقالت مؤسسة حياة كريمة إنه من خلال سعيها الدائم لاقتحام كافة جوانب التنمية المهمشة، وإيمانًا منها أن الحفاظ على الفنون والثقافة والتراث المصري لا يقل اهمية عن أي نشاط تنموي، بالإضافة لكون ذلك يؤكد على هوية الشخصية المصرية، وهي خطوة تأمل بها حياة كريمة تعزيز وغرس مفهوم واجب مؤسسات المجتمع المدني كشريك تنموي أساسي في خدمة الوطن، ومن منطلق الحرص على تراثنا قررنا أن نحظى بشرف إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم"، بقرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، والتي تمثل تراثنا الفني والإنساني وتاريخ عظيم للأمة بأكملها.

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منزل أم كلثوم

 

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"حياة كريمة" تستجيب لاستغاثة أحفاد ام كلثوم وتعلن ترميم المنزل 

 

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منزل كوكب الشرق أم كلثوم

 

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ترميم منزل أم كلثوم

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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