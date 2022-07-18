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ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد وتحذيرات من الأرصاد.. إنفوجراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد وتحذيرات من الأرصاد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

 

 

وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بـ:

- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة من الظهـر وحتى الخامسة مساء

- ارتداء غطـاء واقٍ للرأس أو استخدام المظـلة

- عدم التواجد بأماكن مغلقة سيئة التهوية

- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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