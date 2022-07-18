شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد وتحذيرات من الأرصاد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.