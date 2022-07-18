شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ناقشت مع المستشار الألمانى إطلاق الحوار الوطنى وإنهاء الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه حرص على إطلاع المستشار الألماني على التطورات في ملف حقوق الإنسان في إطار المقاربة الشاملة التي تتبنها الدولة المصرية في هذا الصدد، انطلاقا من أن حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية، وفى مجتمع يتمتع بكافة الحقوق السياسية الواردة في الدستور المصري، والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني: "كان على رأس الاستراتيجية لحقوق الإنسان خطوات تنفيذية وآليات للتقييم والمتابعة بمشاركة المجتمع المدني، فضلا عن إطلاق الحوار الوطني وإنهاء حالة الطوارئ في مصر.

وقال الرئيس السيسي، في نهاية كلمته: "اشكركم مجددا على حسن الاستقبال والمباحثات المثمرة والبناء اليوم.. واتطلع في استقبالكم بالقاهرة في القريب ضيفا عزيزا كريما على مصر لنستمر في الصداقة والشراكة بين البلدين".