شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط تسكين الطلاب العائدين من الخارج بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تسكين الطلاب العائدين من الخارج بالعام الدراسي الجديد حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هام وعاجل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن طلاب الصف الثالث الإعدادي العائدين من الخارج والحاصلين على شهادة أبناؤنا في الخارج.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها للمديريات التعليمية، بالتنبيه على إدارة شئون الطلاب بجميع الإدارات التعليمية التابعة بتسكين الطلاب العائدين من الخارج والحاصلين على شهادة أبناؤنا في الخارج (اجتاز) وفقا للصف الدراسي الحاصلين عليه ولا يتم عقد امتحانات تحديد المستوى.

وأضافت وزارة التعليم، يتم عقد امتحانات تحديد المستوى لطلاب أبناؤنا في الخارج الحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادي (اجتاز) والراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي المختلفة ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس.

وأكدت الوزارة، أنه لا يتم عقد امتحان تحديد مستوى للطلاب الحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري، حيث أن تلك المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، ويتم إصدار الشهادات بالدرجات، وبالتالي لا يتم عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، بعدم عقد امتحان تحديد المستوى للطلاب الحاصلين على شهادة نجاح في أي صف دراسي من مدارس المسار المصري، حيث أنها مدارس مصرح لها بتدريس المناهج المصرية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

وقالت الوزارة، إنه في جميع الأحوال السابقة يتم الاطلاع على جواز سفر الطالب للتأكد من تاريخ عودته إلى مصر وأحقيته في الالتحاق بنوعيات المدارس المختلفة في مصر، يتم عقد امتحان تحديد المستوى للطالب عند عودته لأرض الوطن وليس بامتحان مجمع بجدول موحد.