شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين أوضاع وضع اليد على أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء وائل سعدة، المشرف علي التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن اجتماع اليوم يهدف إلي استعراض التقرير الذى سبق وأن كلف السادة المحافظين بتقديمه شهرياً حول موقف تقنين أراضي الدولة، وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وموقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة، وكذا مناقشة مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة لتذليل أية عقبات قد تعترض دور اللجنة في تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة استيداء حق الدولة، ومنع كل أشكال التعدي على أي ممتلكات أو أراض للدولة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة التعامل مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي، والتصدي بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية حفاظاً على حقوق الدولة، والأجيال القادمة.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف تقنين أراضي الدولة، وكذا معدلات الأداء ونسب التنفيذ لدورة التقنين، مشيراً إلى أن إجمالي طلبات التقنين المقدمة بلغت 280706 طلبات، لافتاً إلى أن عدد الطلبات الجادة تخطت 70% من عدد الطلبات في 24 محافظة.