شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن 3 خطوات جديدة تحمى من الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الخطوات التى تحمى من الإصابة بفيروس كورونا والتي تضمن :

1- تلقى الجرعة التنشيطية من اللقاح

2- ارتداء الكمامة بشكل صحيح

3- الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.