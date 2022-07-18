شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تبدأ المقابلات الشخصية للمتقدمين بمسابقة معاون نيابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الإثنين، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعة 2021، والتي تجرى بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

صرح المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، إنه سوف يتم إعلان مواعيد المقابلات الشخصية لخريجي وخريجات دفعة 2021 لكل جامعة تباعًا على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية، والتي يمكن للمتقدمين الاستعلام عنها عبر الموقع بموجب الرقم القومي.

وتؤكد النيابة الإدارية على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، والالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من "ڤيروس كورونا" والتي تشمل ارتداء الكمامة وواقي الوجه ومراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي.