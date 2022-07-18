شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: العالم يشهد زيادة فى إصابات كورونا ويجب تطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان إن جائحة كورونا مازالت مستمرة ولم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهائها وتابع: على الجميع الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع العدوى وانتشارها

وتابع الدكتور حسام حسنىرئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع : العالم يشهد زيادة فى عدد اصابات كورونا ولكن هذة الزيادة لا تستدعي دخول مستشفيات أو رعايات مركزة أو تؤدي إلي الوفاة .

وقالت الدكتور حسام حسنى: الوباء يشهد ارتفاعا وانخفاضا على حسب الوعي المجتمعي والإلتزام بمعايير الحماية الإجتماعية والاحترازات مضيفا أن اللقاح هو الوسيلة الآمنة للحماية من العدوى أو المضاعفات.

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.