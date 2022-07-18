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أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى سبيل إنجاح قمة المناخ العالمية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، فى القصر الرئاسي بالعاصمة الألمانية برلين.

 

الرئيس السيسي: مصر تستضيف قمة المناخ في سياق عالمي يتسم بتحديات متعقبة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تستضيف قمة المناخ في سياق عالمي يتسم بتحديات متعقبة مثل أزمة الغذاء فضلا عن تراكم الديون والتأثيرات السلبية لأزمة جائحة ، والأزمة الأوكرانية.

 

الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف للدول والمنظمات الدولي والمجتمع المدني وغيرها بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات سواء المسار التفاوضي الحكومي وهو المحدد الرئيسي للسياسات الدولية ونسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة في الملفات محل التفاوض.

 

الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الألمانى التطلع لتعظيم حجم استثمارات ألمانيا بمصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم في برلين مع فرانك شتاينماير، رئيس ألمانيا الاتحادية، فى القصر الرئاسي بالعاصمة الألمانية برلين.

 

مدبولى: تطوير عواصم المحافظات وإحياء القاهرة التاريخية يحقق مشروعات حضارية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة "صندوق التنمية الحضرية"، وعدد من المسئولين، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصندوق

 

وزير الخارجية ونظيرته الألمانية يفتتحان فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ

افتتح وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ - الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ - ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك صباح اليوم الاثنين، فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ والذى يعقد ببرلين. 

المستشار الألماني: مواجهة تغير المناخ ضرورة وأشيد بتنفيذ مصر "القطار السريع"

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن العالم يواجه حاليا أزمة تغير المناخ، والتي تمثل مواجهتها ضرورة ملحة، لأن ما شهدناه في بداية هذا العام من فيضانات في البرازيل وباكستان، يشير إلى أن هذه الأحداث تتحدث لغة واحدة، ويجب السعي لتخفيض درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية مستقبلا.

 

الصحة: العالم يشهد زيادة فى إصابات كورونا ويجب تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان إن جائحة كورونا مازالت مستمرة ولم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهائها وتابع: على الجميع الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع العدوى وانتشارها 

 

الأرصاد تحذر: ارتفاع بحرارة الجو وأجواء شديدة الحرارة بالقاهرة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة علي شمال البلاد، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجة البحري وسيناء وجنوب الصعيد من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة ؛ معتدل رطب ليلا. 

 

الصحة: فحص 405 آلاف مواطن فوق سن 65 عاما ببرنامج الرعاية المستمرة لكبار السن
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 405 آلاف و299 مواطنًا فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر 2021 وحتى يونيو الماضي.

 

سامح شكري: مصر تسعى لتحقيق أفضل النتائج خلال قمة المناخ في شرم الشيخ

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية الوصول إلى اتفاق بشأن قضية المناخ خلال حوار بطرسبرج، متابعا: "يجب التعامل مع الجانب المادي من تحمل أضرار التغير المناخي من قبل الجميع ومن المهم الوصول في حوار بطرسبرج إلى اتفاق وإجراءات مؤثرة".

 

تنفيذ مشروعات تحول رقمى فى التعليم العالى والبحث العلمى بأكثر من 11 مليار جنيه

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمي، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. 

 

الحكومة: توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير 900 ألف فرصة سنويا

يعد توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، فى مقدمة القضايا الهامة التى تكتسب زخما في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ). 

 

"الصحة" تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم
تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
البابا تواضروس: مصر تعيش نهضة شاملة يقودها الرئيس السيسي

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تعيش نهضة شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن تلك النهضة لها إنجازات واسعة فى كافة المجالات. 

 

التعليم: عقد امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين بالخارج خلال شهر يوليو
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين في الخارج خلال يوليو الجارى.

 

وزير البيئة الكونغولية: ننسق مع مصر لعقد مؤتمر عن المناخ قبل قمة شرم الشيخ

قالت إيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن بلادها تنظم مؤتمرا عن المناخ مطلع شهر أكتوبر المقبل، بالتنسيق مع مصر، متابعة: "سوف نعقد أيضا مؤتمرا علميا عن تغير المناخ مطلع شهر سبتمبر".

 

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين  ،  ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة ، ليسود طقس شديد الحرارة  رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و  جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية،   معتدل الحرارة  رطب ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

 

 

منتخب مصر يواجه الرأس الأخضر فى نهائى بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد الليلة
يلتقى منتخب مصر لكرة اليد نظيره الرأس الأخضر فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية، المقامة على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى التاسعة مساءً. 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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