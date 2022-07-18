أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى سبيل إنجاح قمة المناخ العالمية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، فى القصر الرئاسي بالعاصمة الألمانية برلين.
الرئيس السيسي: مصر تستضيف قمة المناخ في سياق عالمي يتسم بتحديات متعقبة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تستضيف قمة المناخ في سياق عالمي يتسم بتحديات متعقبة مثل أزمة الغذاء فضلا عن تراكم الديون والتأثيرات السلبية لأزمة جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف للدول والمنظمات الدولي والمجتمع المدني وغيرها بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات سواء المسار التفاوضي الحكومي وهو المحدد الرئيسي للسياسات الدولية ونسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة في الملفات محل التفاوض.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم في برلين مع فرانك شتاينماير، رئيس ألمانيا الاتحادية، فى القصر الرئاسي بالعاصمة الألمانية برلين.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة "صندوق التنمية الحضرية"، وعدد من المسئولين، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصندوق
افتتح وزير الخارجية سامح شكرى - الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ - ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك صباح اليوم الاثنين، فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ والذى يعقد ببرلين.
قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن العالم يواجه حاليا أزمة تغير المناخ، والتي تمثل مواجهتها ضرورة ملحة، لأن ما شهدناه في بداية هذا العام من فيضانات في البرازيل وباكستان، يشير إلى أن هذه الأحداث تتحدث لغة واحدة، ويجب السعي لتخفيض درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية مستقبلا.
أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان إن جائحة كورونا مازالت مستمرة ولم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهائها وتابع: على الجميع الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع العدوى وانتشارها
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية الوصول إلى اتفاق بشأن قضية المناخ خلال حوار بطرسبرج، متابعا: "يجب التعامل مع الجانب المادي من تحمل أضرار التغير المناخي من قبل الجميع ومن المهم الوصول في حوار بطرسبرج إلى اتفاق وإجراءات مؤثرة".
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمي، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
يعد توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، فى مقدمة القضايا الهامة التى تكتسب زخما في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تعيش نهضة شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن تلك النهضة لها إنجازات واسعة فى كافة المجالات.
قالت إيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن بلادها تنظم مؤتمرا عن المناخ مطلع شهر أكتوبر المقبل، بالتنسيق مع مصر، متابعة: "سوف نعقد أيضا مؤتمرا علميا عن تغير المناخ مطلع شهر سبتمبر".