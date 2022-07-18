شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف نوع المتحور الجديد لفيروس كورونا: ينتشر أسرع 8 مرات من غيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن نوع متحورات كورونا الفرعية المنتشرة حاليا، مؤكدا أن هناك متحور جديد من " أوميكرون "، أدي إلي زيادة في الإعداد، وهذا المتحور يطلق عليه " B4-B5".

وأضاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن فيروس كورونا مثل باقى الفيروسات يتسم بالتحور علي فترات مختلفة، وله متحورات فرعية.

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن متحور أوميكرون الجديد "B4-B5" يتسم بزيادة في الانتشار والتكاثر، ولكن في المقابل يهاجم الجهاز التنفسي العلوي، ولا يهاجم الرئتين سوي نسبة بسيطة للغاية.

وتابع: إن معدل تكاثر المتحور الجديد داخل الخلية يبلغ 70 مرة أكثر من أى متحور آخر، ومعدل انتشار أكثر 8 مرات من أي متحور آخر، وهذا الأمر الذى أدى إلي ظهور زيادات كبيرة فى الإصابات .