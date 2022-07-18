شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالرطوبة وأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1: 2 درجة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1: 2 درجة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية

- ارتفاع في نسب الرطوبة تدريجيا نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجة مئوية

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليـلا