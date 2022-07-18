الرئيس السيسي: مصر تستضيف قمة المناخ في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تستضيف قمة المناخ في سياق عالمي يتسم بتحديات متعقبة مثل أزمة الغذاء فضلا عن تراكم الديون والتأثيرات السلبية لأزمة جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة رفيعة المستوي على هامش حوار بترسبرج للمناخ، أن أنه يعرب عن خالص التقدير للمستشار الألماني وأنه يشيد بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغير المناخ، وتعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.