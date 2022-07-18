شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل السنغال يهنئ مصر وألمانيا على تعاونهما المشترك فى حوار "بيترسبرج" للمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ممثل دولة السنغال أمام "حوار بيترسبرج" عن خالص التهنئة لمصر وألمانيا على تعاونهما المشترك فى هذا الحوار الخاص بتغير المناخ.

وشدد ممثل السنغال ـ خلال الجلسة الافتتاحية لحوار بيترسبرج للمناخ ببرلين بعنوان "الطريق إلى الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ـ على أهمية عدم زيادة درجة الحرارة عن واحد ونصف درجة مئوية، مشيرا إلى الآثار السلبية التي ستعود على الدول في حال زيادة درجة الحرارة عن واحد ونصف درجة مئوية.

ودعا جميع المشاركين في حوار "بيترسبرج" إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الانبعاثات وزيادة الصمود وتحسين الإطار المالي، مشددا على ضرورة وضع برنامج عمل في قمة "كوب 27" التي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد ممثل السنغال الحاجة إلى المزيد من التمويل لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ، داعيا لضرورة جمع كافة التمويلات اللازمة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، مثلما فعلت الدول عندما استطاعت في جمع كافة الأموال اللازمة لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).