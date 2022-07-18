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راقبوا السماء.. القمر يقترن بكوكب المشترى غدا فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة

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القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الظواهر الفلكية، على موعد خلال الليالى المتبقية فى شهر يوليو، مع عدد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة .

 

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد غدا الثلاثاء 19 يوليو مع اقتران القمر والمشتري .

 

ويقترن القمر مع كوكب المشتري في هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 11:00 مساءً ويظلا بالسماء حتى صباح اليوم التالي .

 

ويستمر مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة: الطير (النسر الطائر) - فيجا (النسر الواقع) - دنيب (ذنب الدجاجة) في الظهور طوال شهر يوليو عند دخول الليل وحتى بزوغ الفجر 

 

كما يستمر الكواكب الخمسة (عطارد والزهرة والمشترى والمريخ وزحل) في الظهور فجرا قبل شروق الشمس ، إلا أن عطارد سوف يترك المشهد بعد الاسبوع الاول من يوليو مع إستمرار الكواكب الأربعة في الظهور فجرا حتى نهاية الشهر .

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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