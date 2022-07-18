شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة تلحق بالعامة وتحرر بلاغا جديدا ضد لاعب الكرة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت نقابة أطباء القاهرة أمس الأحد ببلاغ للنائب العام برقم 177146 ضد لاعب كرة القدم السابق، تتهمه فيه بارتكاب جرائم السب والقذف ضد أطباء مصر وتأليب الرأي العام ضدهم وتحريضه عليهم، والإساءة إلى سمعة مصر ومؤسساتها.

ذكرت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة في البلاغ الذي تقدمت به إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أن لاعب الكرة المشكو في حقه أطل على ملايين المصريين والوطن العربي من خلال بث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته المواقع الإخبارية المصرية والعربية، قام فيه المشكو في حقه بمهاجمة أطباء مصر وتوجيه الاتهامات الجزافية ضدهم ووصفهم بإنعدام الضمير.

وأضافت شيرين في بلاغها أن المشكو في حقه قام بتأليب الرأي العام وإثارة الرعب في نفوس المواطنين بقوله ( الناس ممكن تموت علشان الدكاترة في إجازة)، حيث ادعى المشكو في حقه عدم وجود أطباء في مستشفيات القاهرة، كما اتهمت لاعب الكرة السابق بالإساءة إلى سمعة مصر ومؤسساتها الطبية مما يؤثر بالضرر على السياحة العلاجية في مصر.

وطلبت نقيب أطباء القاهرة في نهاية بلاغها للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، فتح تحقيق مع المشكو في حقه لإثبات وقائع السب والقذف والتحريض ضد الأطباء وذلك لإعمال أحكام قانون العقوبات في هذه الجرائم، وناشدت جميع الجهات القضائية والتنفيذية، بتطبيق القانون وإقرار العدالة الناجزة في وقائع التعدي اللفظي على أطباء مصر.

وأكدت أن أطباء مصر يتميزون بالكفاءة العلمية والإلتزام بالاخلاقيات المهنية مما جعل الكثير من الدول العربية والأجنبية تتعاقد معهم للاشتراك في تقديم الخدمة الصحية في بلادهم وائتمانهم على مواطنيها والمقيمين بها، ويشهد علي ذلك أيضأ أداءهم في زمن انتشار فيروس كورونا فعبروا ببلادنا الحبيبة مصر إلى بر الأمان وذلك بفضل الله وستره أولاً وأخيراً..وأكدت د. شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة أن دفاع النقابة عن الأطباء لا يتعارض مع حرصها على مصلحة المرضى وتقديم خدمة ورعاية طبية لهم طبقأ للمعايير العلمية.

وكانت قد تقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد لاعب كرة قدم سابق ومقدم أحد البرامج الفضائية، اتهمته فيه بتوجيه الفاظ السب والقذف ضد جموع أطباء مصر ونشر أخبار كاذبة أدت إلى تكدير السلم العام وتوجيه الإهانة لمؤسسات الدولة.