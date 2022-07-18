شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مؤتمر لوزراء المالية والبيئة الأفارقة حول تمويل المناخ سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه سيتم تنفيذ مؤتمر لوزراء المالية والبيئة الأفارقة حول تمويل المناخ سبتمبر المقبل، تمهيدا لمؤتمر المناخ لمناقشة متطلبات القارة، مشيرة إلى يوم العلم الذي سيناقش تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ IPCC .

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه ستتم مشاركة شبكة من الجامعات، للعمل على إيجاد حلول لمواجهة تحدي المناخ، من خلال مشاركة مبتكرة لشباب الجامعات، خاصة في ظل جهود مصر على مدار السنوات الماضية لدمج البعد البيئي والمناخ في الدراسات العليا للجامعات والمناهج التعليمية الجديدة لطلاب المدارس من سن 6 حتى 12 سنة.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر تسعى إلى جانب المسار الرسمي المعتاد للمؤتمر، أن تضمن إتاحة الفرصة للتفاعل والمشاركة من كافة الأطراف، من خلال تنفيذ عدد من الايام الموضوعية ضمن فعاليات المؤتمر وتحت مظلة البرنامج الرئاسي للمؤتمر، من أجل مناقشة الموضوعات المرتبطة بتغير المناخ بشكل تفاعلي يساعد على الخروج بإجراءات تنفيذية واقعية، مؤكدة أنه من ضمن هذه الأيام يوم التمويل باعتباره موضوعا أساسيا في كافة مؤتمرات المناخ، ويتطلب استكمال العمل عليه لإيجاد أفضل الآليات التمويلية المبتكرة.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة، خلال لقاءها اليوم مع ممثلى الوكالة الأمريكية ، أعربت عن رغبتها فى مشاركة الوكالة في تنفيذ قمة لوزراء التعليم والبيئة لبحث دمج مفاهيم تغير المناخ في المناهج التعليمية خاصة المرحلة الأساسية.