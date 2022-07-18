شكرا لقرائتكم خبر عن "هيا نقرأ".. حملة مجلة نور للأطفال لدعم المشروع الوطني للقراءة فى عددها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف في عددها الأخير المشروع الوطني للقراءة، وتضمن الغلاف صورة شخصية "نور" لشعار الحملة ودعوة للقراءة.

قالت دكتورة نهي عباس رئيس تحرير مجلة نور للأطفال إن المشاركة بالحملة تأتي أيمانا بأهمية القراءة وبهدف تنمية وعي النشء اتجاه القراءة، وتمكين الأجيال الجديدة من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية.

وتضمنت مجلة نور في عددها الأخير العديد من القصص والموضوعات المختلفة التي تحث علي القراءة، وتشجعهم علي مزيد من المعرفة والاطلاع، ومنها "قصة نور يقرأ"، قصيدة "أنا اقرأ" وريبورتاج نور مع الأطفال بعنوان "تشجيع المشروع الوطنى للقراءة"، فضلا عن باب ثابت أجمل يقدمه الكاتب محمود قاسم.