شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه باستكمال رصف وتطوير طريق 11 بالحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن هناك متابعه دورية لجهود الأحياء والمراكز والمدن في تحسين مستوي النظافة ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام للمحال والمنشأت التجارية وذلك من خلال الحملات الدورية علي مدار اليوم .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية بمركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية والتي وجه خلالها المحافظ بتكثيف جهود الرصد والمتابعة ورفع المخلفات من البؤر الساخنة والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين في ذلك الصدد .

ووجه اللواء أحمد راشد باستكمال أعمال التطوير والرصف لطريق 11 بمدينة الحوامدية وحتي مزلقان قرية أم خنان والتي تم الإنتهاء من تطوير عدداً من القطاعات به في خطه العام المالي الماضي .

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس مدينة الحوامدية برفع كفاءة سوق شباب الخريجين بشارع النزهة وتحقيق الإستغلال الأمثل للمحال المغلقة للإستفادة منها وفتح مشروعات وافاق عمل للشباب .

وتفقد المحافظ حالة النظافة والإشغالات بشارع جمال عبد الناصر وعدداً من قطاعات مدينة الحوامدية مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل مع التشديد علي ضرورة تفعيل منظومة الجمع السكني بمنتهي الدقة لتحسين حالة النظافة.

وشملت توجيهات محافظ الجيزة تكليف رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بتجريد ورفع كفاءة النظافة بطريق أسيوط الزراعي، كما شدد المحافظ على رئيس حي جنوب الجيزة بتلافي بعض الملاحظات بأرصفة المشاة الجاري تطويرها بشارع البحر الأعظم والمتابعة على الشركة المنفذة .

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس و كمال عبد الله رئيس مدينة الحوامدية وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.