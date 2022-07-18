معهد بحوث الصحة الحيوانية ينفذ دورة تدريبية لحديثى التخرج بالإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز التدريب والتعلم والإستشارات – معهد بحوث الصحة الحيوانية بتنفيذ دورة تدريبية لحديثى التخرج معمل الإسكندرية فى الفترة من الأحد إلى الخميس القادم تحت عنوان " الامن الحيوى فى مزارع دواجن التسمين."

يشارك فى هذه الدورة 14 متدرب من خريجى كليات الطب والزراعة وذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير برعاية الشباب حديثى التخرج وتأهيلهم لسوق العمل و تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لتحقيق التنميه المجتمعية فى مصر.

وأشاد الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد بالدورات الخاصة برعاية حديثى التخرج وتأهيلهم لسوق العمل وأنه سيتم تنفيذ عدد من الدورات المماثلة فى معامل المعهد المختلفة بجميع انحاء الجمهورية كما انه يقوم بمراجعة تلك الدورات وتنفيذها بأستمرار لسد الفجوة فى سوق العمل بالمحافظات طبقا للطبيعة الجغرافية والاحتياجات الفعلية للسوق فى كل محافظة.