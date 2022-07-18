شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 481 من شباب الخريجين بينهم 38 "قادرون باختلاف" بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 481 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 38 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 959 باحثا عن عمل، منهم 29 "قادرون باختلاف".

وأشار الوزير أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 161 منشأة ، وتم تحرير 10 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 9 حملات تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية ، والتفتيش على 9 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر منشأة مخالفة ، ومنح ترخيص لمنشأة ، وعقد لجنة خماسية .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 72 شكوى فردية، تم تسوية 15 شكوى منها ودياً ، وتحويل 20 منها للمحكمة العمالية، و 37 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 13 منحة رعاية إجتماعية لـ 13 عاملا بمبلغ 31 ألف جنيه ، فضلاً عن صرف منحتي رعاية صحية بمبلغ 11 ألف جنيه لعاملين من المسجلين بالمديرية .

وأضاف مدير المديرية أن المديرية قامت باستخراج 206 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، واستلام ترخيص عمل لأجنبي ، وتجديد ترخيص لآخر .