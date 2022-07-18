شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تصوير جوى لأعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو يوضح نسب تنفيذ مشروع خط المترو الرابع الجارى تنفيذه بمحافظة الجيزة ويمر بشارع الهرم، و يمتد مساره من غرب الطريق الدائري على حـدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة.

ويتقاطع مع الخط الثاني للمترو ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط ليتقاطع مع الخط السادس ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى "المقاولون العرب" لينتهي في منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق مصر - السويس الصحراوي مروراً بمدينة نصر والرحاب.

والمحطات الجارى إنشاؤها، بالخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى.. كما يلي:

- حدائق الأشجار.

- حدائق الأهرام.

- النصر.

- المتحف المصري الكبير.

- ميدان الرماية.

- الأهرام.

- المريوطية.

- العريش.

- المطبعة.

- الطالبية.

- مدكور.

- المساحة.

- الجيزة.

- الروضة.

- الملك الصالح.

- الفسطاط.

- قلعة صلاح الدين.

- الملك منصور.

- الحي السادس.

- الطيران.

- عباس العقاد.

- مكرم عبيد.

- أحمد الزمر.

- الميثاق.

- أكاديمية مبارك.