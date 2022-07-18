شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية وسفارة فنلندا يبحثان تعزيز الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع السفير بيكا كوسونن، سفير فنلندا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر السفارة الفنلندية بالقاهرة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته بهذا اللقاء، لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الصلة، مؤكدًا التطلع لمزيد من التعاون مع فنلندا، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير الرعاية الصحية، وتنمية الكوادر البشرية، والتحول الرقمي للخدمات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء الذكية، وأشياء أخرى كثيرة تضمن تحقيق جودة الرعاية الصحية في مصر.

وأكد السبكي، أن رؤية هيئة الرعاية الصحية للنهوض بمنظومة خدمات الرعاية الصحية، ترتكز على رفع كفاءة المنشآت الصحية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، وتوفير حزم الخدمات العلاجية بمستوياتها الثلاثة المختلفة، ورفع جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية، وتنمية مهارات القوى البشرية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين مخرجات الرعاية الصحية المقدمة، بما يسهم في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر، يحقق متطلبات التنمية الصحية المستدامة، ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

واستعرض اللقاء، التطور الذي شهدته مصر في تطوير الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، وما حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية من إنجازات وريادة على أرض الواقع في توفير الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بأعلى جودة، والتحول الرقمي للخدمات، واستحداث خدمات طبية جديدة بتقنيات عالمية، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وبحث اللقاء، موضوعات التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات تطوير الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، وكيفية الاستفادة من الخبرات الفنلندية في استكمال طريق تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وضمان الجودة، واستدامة الإدارة والتشغيل بمعايير عالمية.

وناقش اللقاء، آليات التعاون المشترك الحالية والمستقبلية بين الطرفين في عدد من مجالات تطوير الرعاية الصحية بمصر، ومنها إدخال تقنيات طبية متطورة، وتدريب مقدمي الخدمة الصحية ببرامج تدريبية متميزة، وإدخال نظم الذكاء الاصطناعي للخدمات، وتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء لضمان خدمات ورعاية صحية آمنة بجودة عالمية للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، لافتًا إلى أن التعاون مع كبرى الدول يستهدف استكمال جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية، ورقمنة الخدمات، واستدامة تقديم خدمات ورعاية صحية شاملة ومبتكرة مطابقة للمعايير العالمية.

وأضاف، أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجهات القيادة السياسية بالتوسع فى التعاون مع الدول والشركاء الناجحين ورواد الأعمال والمؤسسات ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية وذات المكانة الدولية المتميزة، للاستفادة من خبراتهم فى توظيف التكنولوجيا للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، وتعزيز مكانتها عالميًا.

ومن جانبه، أعرب سفير فنلندا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به مصر في إفريقيا والمنطقة، فضلًا عن عمليات الإصلاح الصحي الشامل والتطور الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية المصرية، والإنجازات التي تحققت في وقت قصير، مما يدل على الإرادة السياسية والاهتمام بالنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، مشيرًا إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون في مجالات الرعاية الصحية المختلفة، والتغطية الصحية الشاملة، والأنظمة الصحية الحديثة، والتحول الرقمي للخدمات، وتكامل الدوائر الصحية.