شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تطلق مهرجان مشاريع تخرج "الإذاعة والتليفزيون" لـ2022 الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات المهرجان السنوي لمشاريع تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، يوم الأربعاء المقبل 20 يوليو العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بالكلية، وتتنافس خمسة أفلام تسجيلية (مشروعات جماعية) على الفوز بالمركز الأول.

وتستعرض الأفلام عدة قضايا اجتماعية وإنسانية وفلسفية وسياحية، من بينها: قرية الجارة بسيوة، أبطال الإنقاذ البحري، تحديات تغيير المهنة والبدء من جديد، التحديات التي تواجه الآباء في حال غياب أو فقدان الأم، الترحال المستمر في مواجهة فكرة الاستقرار، كما تتنافس عدة مشروعات فردية على المراكز الأولى في فئة أفلام الموبايل والإنتاج للمنصات الرقمية.

وخلال فعاليات المهرجان، سيتم تكريم الأساتذة الذين تولوا رئاسة التدريب والإشراف العام على المشاريع للأعوام الماضية، إلى جانب تكريم عدد من الخبراء والشخصيات الإعلامية التي أسهمت في التدريب الميداني والعملي بالعام الجامعي الحالي بالكلية.

يقام المهرجان، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، وتنظيم الدكتورة مها الوزير المشرف العام على التدريب بالكلية وذلك بحضور بعض رؤساء القنوات الرسمية والخاصة وعدد من المتخصصين بمجال الإخراج والتصوير وصناعة الأفلام التسجيلية، كما سوف يتم تكريم المشرفين على المشاريع من أعضاء الهيئة المعاونة والأساتذة المشرفين على الأفلام.

ومن جانبها قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية أن مشروعات هذا العام تشهد تنوعا في أفكار المشروعات المنفذة وتميزا في الإنتاج سواء بالكاميرات أو باستخدام الموبايل وأدواته .

وفي سياق متصل أثنت الدكتورة مها الوزير المشرف العام على التدريب والمشروعات على مجهودات الطلبة وإبداعهم في إنتاج المشروعات الفردية المتنوعة هى الأخرى من حلقات إبداعية للمنصات الرقمية والسوشيال ميديا وحملات توعوية تليفزيونية وأفلام قصيرة وفيتشرات.