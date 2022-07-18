شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يبحث تنمية الأصول ويؤكد حرصه على المشاركة فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة رئيس الاتحاد، على أهمية إدارة ممتلكات الاتحاد بشكل جيد، وعلمي لتحقيق موارد كافية، تكفي رواتب العاملين في الاتحاد العام، ومؤسساته،والتوسع في الأنشطة والمبادرات التي تخدم العمال خاصة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية،ومن أبرز تلك المؤسسات والأصول "قرية الاحلام ،والجامعة العمالية ،والمؤسسة الاجتماعية "،اضافة إلى تفعيل دور الاتحادات العمالية المحلية المنتشرة في كافة المحافظات ،كما أكد المجتمعون على سرعة الانتهاء من هذا الملف في اسرع وقت ممكن ،على اعتبار أن تحقيق هذا الهدف يأتي في إطار خطة تنظيم "بيت العمال" من الداخل ،واعادة هيكلته،وتأهيله إداريا وتنظيميا ،للدفاع عن حقوق العمال المشروعة بشكل علمي،ومنظم ومتخصص..

جاء ذلك خلال أول اجتماع لهيئة مكتب الاتحاد العام بتشكيله الجديد ،أمس الأحد،والذي انعقد بمكتب "رئيس الاتحاد" حيث شارك في اللقاء أيضا نواب الرئيس: خالد عيش وعبدالمنعم الجمل ،وهشام المهيري ،ومجدي البدوي،والامين العام عيد مرسال ،والامين العام المساعد محمد عبد ربه ،وامين الصندوق هشام رضوان ،وامين الصندوق المساعد اشرف الدوكار ..وجاء في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين أن "الاجتماع " تطرق أيضا إلى ملف الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا وبدأت فعالياته خلال هذه الأيام ،واشاروا إلى حرص اتحاد العمال باعتباره الممثل الشرعي للملايين من عمال مصر على المشاركة الفعالة وطرح كافة مطالب العمال المشروعة على "الحوار"،و التي تهدف جميعها إلى خلق بيئة عمل لائقة ،وتحقيق الأمان الوظيفي،وتشريعات تحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل ،وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ،وحثهم على العمل وزيادة الإنتاج ،والاستفادة من سواعدهم في بناء "الجمهورية الجديدة".