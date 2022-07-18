شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز زيارة الرئيس السيسي لألمانيا للمشاركة فى حوار بطرسبرج للمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الألمانية برلين تلبية لدعوة من المستشار الألمانى أولاف شولتز، للمشاركة فى فعاليات "حوار بطرسبرج للمناخ"، مؤكدا أن العلاقات الكويتية المصرية تعتبر دعامة الاستقرار فى الإقليم .

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية -تحت عنوان " السيسى يصل إلى برلين للمشاركة فى "حوار بطرسبرج للمناخ"- " أنه برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا يعد حوار بطرسبرج إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ .

وقالت الصحيفة -فى صحيفة الجريدة وتحت عنوان " السيسي إلى ألمانيا" - إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى العاصمة الألمانية برلين، أمس الأحد، للمشاركة في فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ، اليوم، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا، في إطار استعداد مصر لاستقبال قمة المناخ العالمية في نوفمبر المقبل.

وتابعت الصحيفة أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي المستشار الألماني أولاف شولتز للمرة الأولى منذ تولي الأخير منصبه، وسيتطرق حوارهما إى أزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة النهار الكويتية -وتحت عنوان "السيسي: العلاقات الكويتية المصرية دعامة الاستقرار الإقليم- " أن الرئيس السيسي أكد خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية .

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي بولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح في قمة جدة، مضيفة إلى أن الرئيس السيسي أشار إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وركن رئيس من أولويات وثوابت السياسة المصرية.