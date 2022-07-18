أخبار مصر

سامح شكرى: مؤتمر بطرسبرج للمناخ يشكل نقطة تحول هامة لمواجهة التغيرات المناخية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: مؤتمر بطرسبرج للمناخ يشكل نقطة تحول هامة لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، أن مؤتمر بطرسبرج للمناخ يشكل نقطة تحول هامة فى مواجهة التغيرات المناخية .

وأشاد شكرى ـ في كلمة له خلال حوار بطرسبرج للمناخ المنعقد في برلين ـ بكافة الجهود التي تقام من أجل مساعدة الدول في مواجهة التغيرات المناخية وبناء جسور الثقة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق .

وأضاف "أنه في الماضي لم يكن هناك اهتمام كاف بقضية المناخ ومكافحة التغيرات المناخية، وبالتالي إن لم ننهض بمسؤوليتنا في قضية المناخ اليوم فإننا نضحي بالكثير".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا