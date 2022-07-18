شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: مؤتمر بطرسبرج للمناخ يشكل نقطة تحول هامة لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، أن مؤتمر بطرسبرج للمناخ يشكل نقطة تحول هامة فى مواجهة التغيرات المناخية .

وأشاد شكرى ـ في كلمة له خلال حوار بطرسبرج للمناخ المنعقد في برلين ـ بكافة الجهود التي تقام من أجل مساعدة الدول في مواجهة التغيرات المناخية وبناء جسور الثقة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق .

وأضاف "أنه في الماضي لم يكن هناك اهتمام كاف بقضية المناخ ومكافحة التغيرات المناخية، وبالتالي إن لم ننهض بمسؤوليتنا في قضية المناخ اليوم فإننا نضحي بالكثير".