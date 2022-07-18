شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقد امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين بالخارج خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين في الخارج خلال يوليو الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت امتحانات الدور الأول لأبنائنا الطلاب في الخارج للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من يوم السبت ٧/٥/٢٠٢٢ ، وفق الضوابط التالية:

ـ عقدت الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (اسئلة اختيار من متعدد).

ـ فى حالة وجود أي عائق لدخول المنصة:يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج.

ـ تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

ـ كانت نتيجة الطالب اجتياز وعدم اجتياز لجميع الصفوف الدراسية.

ـ الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات كالأعوام السابقة.

ـ فى حالة عودة الطالب ورغبته في الالتحاق بإحدى المدارس المصرية يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامة الطالب.