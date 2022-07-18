شكرا لقرائتكم خبر عن %80 من القراء يتوقعون اقتراب الزمالك من الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع اقتراب الزمالك من الاحتفاظ بالدورى بعد فوزه على المحلة وهزيمة الأهلى؟"، توقع غالبية القراء اقتراب الزمالك من الاحتفاظ بالدورى بعد فوزه على المحلة.

وتوقع 80% من القراء اقتراب الزمالك من الاحتفاظ بالدورى بعد فوزه على المحلة، بينما توقع 20% من القراء استمرار المنافسة على اللقب حتى الأسبوع الأخير من الدورى.