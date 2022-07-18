شكرا لقرائتكم خبر عن آخر خسوفات 2022.. الكرة الأرضية تشهد خسوفا للقمر 8 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2022 ، حتى الآن ظاهرتى كسوف وخسوف كانت أولها السبت الموافق 30 أبريل 2022 م ، مع كسوف جزئى للشمس، اتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1443 هـ والثانى مؤخرا خسوف كلى للقمر كان فى 16 مايو الجارى.

وبذلك أصبح يتبقى هذا العام ظاهرتين أحدهما كسوف والآخر خسوف، حيث سيكون لهواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف على موعد مع خسوف القمر يوم 8 نوفمبر 2022.

وستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف القمر قبل نهاية عام 2022 ، بالتحديد يوم 8 نوفمبر 2022 ،حيث سيمر القمر عبر مركز ظل الأرض، وسيحدث هذا الخسوف قبل 13 يومًا من حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والذي يحدث في 21 نوفمبر 2022.

وسيكون مرئيًا تمامًا فوق المحيط الهادئ، وسيظهر معظم أمريكا الشمالية وهو يرتفع فوق أستراليا وآسيا، ويغطي أمريكا الجنوبية وشرق أمريكا الشمالية.

والكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، و يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتاكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.

وكشف تقرير، أن الفترة بين عامي 2001 و2100 سوف يكون هناك 224 كسوفا للشمس، سيكون بينهم 77 كسوفًا جزئيًا و 72 كسوفًا حلقيًا (اثنان منهم غير مركزيين)، و 68 كسوفًا كليًا (بينهم ثلاثة غير مركزيين)، بينما سيكون هناك 7 كسوفات هجينة (بين الكسوف الحلقي والكلي)، ومن بين هذه الكسوفات سيكون هنالك كسوفان حلقيان غير مركزيان وآخر كلي غير مركزي.