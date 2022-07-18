شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 4 مجالات يمكن الاستثمار بها.. الطاقة والهيدروجين الأخضر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـcop27 سيتم تخصيص يوم لإزالة الكربون من العمليات الخاصة بقطاع البترول، حيث إنه توجد أربع مجالات يمكن الاستثمار بها وهى الطاقة والهيدروجين الأخضر والنقل الكهربائي والمخلفات ، وبدائل الاكياس البلاستيكية.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا اليوم الخاص بإزالة الكربون تم تخصيصه من أجل مناقشة السياسات والتكنولوجيات والتمويل المطلوب، بهدف بدء حوار لخفض الكربون فى قطاع البترول، والصناعات الثقيلة كالأسمنت والحديد والصلب.

وشددت الوزيرة قائلة، إن مؤتمر المناخ هو مؤتمر شمولى الهدف منه دعم والاستماع إلى وجهات نظر شركات القطاع الخاص، في كيفية تحقيق التوازن بين التنمية وتوفير الطاقة ، والتحول الأخضر النظيف إلى تكنولوجيات، تساعد على الحد من انبعاثات تغير المناخ.