شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة طوارئ الرى لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل خطة الطوارىء لموجهة الموجة الحارة.
1- تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات على مدار 24 ساعة.
2- ربط غرف العمليات فى المحافظات بغرفة عمليات مركزية.
3- تكليف مهندسى الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدورى على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار.
4- تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات،وكذلك محطات الرفع لشبكة الرى، ومحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات.
5- تخصيص رقم ساخن لتلقى الشكاوى.
6- التنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات والإدارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها.
7- تجهيز المعدات المتوفرة بإدارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة.
8- تخزين المياه فى نهر النيل للاستفادة منها فى حالة الحاجة إليها.
9- رفع أقصى درجات الاستعداد بجميع محطات الطلمبات على مستوى الجمهورية.
10- التأكيد على جاهزية مراكز الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية لمواجهة أى مشاكل يمكن أن تحدث خلال هذه الفترة.