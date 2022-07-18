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7 معلومات تؤكد نجاح شركة شعاع فى القضاء على أخطاء فواتير الكهرباء..تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية ومتابعة استهلاك مستخدمي العدادات مسبوقة ، فى مساعدة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في القضاء على أخطاء فواتير الاستهلاك من خلال بعض الخطوات أهمها كالآتى:

 

1-منذ تولى شركة شعاع مسئولية تسجيل قراءة عدادات الكهرباء حددت الشركة بعض المشاكل التى تتسبب فى إصدار فاتورة غير دقيقة.

 

2- تسجيل القراءات وإدخال البيانات بطريقة خاطئة وعدم الانتظام فى دورة القراءة وإدخال قراءة وهمية كانت من أهم أسباب أخطاء فواتير الاستهلاك الشهرية.

 

3-عملت شركة شعاع على تطوير منظومة العمل والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقليل حجم تدخل العنصر البشري فى عملية تسجيل القراءات.

 

4- اعتمدت شركة شعاع على التقاط صورة للعداد  تحمل الوقت والتاريخ ومكان التقاط الصورة وعلامة مائية لضمان عدم التلاعب.

 

5-تم إضافة الحسابات غير الموجودة بكشف إدارات شركات توزيع الكهرباء والتأكد من الحسابات المغلقة والمؤجل.

 

6-تفعيل برنامج القراءة الموحد الذى يلزم الكشاف بالتواجد أمام عداد المشترك خلال دورة القراءة الشهرية وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء.

 

7- جميع فواتير استهلاك الكهرباء التى تصدرها شركات التوزيع بناء على صورة لعداد المشترك بشكل شهرى وهو ما ساهم فى رفع نسب التحصيل و تقليل العجز المالى بقطاع الكهرباء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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