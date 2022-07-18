شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات تؤكد نجاح شركة شعاع فى القضاء على أخطاء فواتير الكهرباء..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1-منذ تولى شركة شعاع مسئولية تسجيل قراءة عدادات الكهرباء حددت الشركة بعض المشاكل التى تتسبب فى إصدار فاتورة غير دقيقة.
2- تسجيل القراءات وإدخال البيانات بطريقة خاطئة وعدم الانتظام فى دورة القراءة وإدخال قراءة وهمية كانت من أهم أسباب أخطاء فواتير الاستهلاك الشهرية.
3-عملت شركة شعاع على تطوير منظومة العمل والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقليل حجم تدخل العنصر البشري فى عملية تسجيل القراءات.
4- اعتمدت شركة شعاع على التقاط صورة للعداد تحمل الوقت والتاريخ ومكان التقاط الصورة وعلامة مائية لضمان عدم التلاعب.
5-تم إضافة الحسابات غير الموجودة بكشف إدارات شركات توزيع الكهرباء والتأكد من الحسابات المغلقة والمؤجل.
6-تفعيل برنامج القراءة الموحد الذى يلزم الكشاف بالتواجد أمام عداد المشترك خلال دورة القراءة الشهرية وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء.
7- جميع فواتير استهلاك الكهرباء التى تصدرها شركات التوزيع بناء على صورة لعداد المشترك بشكل شهرى وهو ما ساهم فى رفع نسب التحصيل و تقليل العجز المالى بقطاع الكهرباء.