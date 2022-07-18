شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن عن حضور قمة جدة: من الجيد لقاء قادة مصر والخليج والعراق والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على حضور قمة جدة للأمن والتنمية في المملكة العربية السعوية: كان من الجيد حضور "قمة جدة للأمن والتنمية" الأولى من نوعها ولقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن".

وكتب بايدن على تويتر: "الولايات المتحدة ملتزمة بشرق أوسط مزدهر وسلمي ومتكامل، نحن نستثمر في بناء مستقبل أفضل للجميع".

ونشر الرئيس الأمريكي صورة جماعية لقادة وزعماء القمة التي عقدت في مدينة جدة السعودية يوم السبت.

وقد التقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.