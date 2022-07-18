شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: أغلب حالات الإصابة بكورونا فى مصر لا تحتاج إلى عزل بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن أعداد مصابى كورونا فى تزايد على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أغلب حالات الإصابة فى مصر لا تحتاج إلى عزل بالمستشفيات وأنه يوجد ثبات فى أعداد وفيات فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يوجد أسرة عزل كافية وما يتم تداوله عن تخصيص مستشفيات جديدة للعزل غير دقيق، وتابع: حال الاحتياج لتوفير مستشفيات عزل جديدة نستطيع توفيرها خلال 24 ساعة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، الحالات المصابة بكورونا ويتم عزلها لا تحتاج أكثر من 6 أيام للعزل المنزلى وتتمثال للشفاء، مشيرا إلى أن متوسط عدد الوفيات من 4 إلى 5 حالات فى اليوم وتابع: بدأنا فى إعطاء الجرعة التنشيطية لمن حصل على الجرعات الثلاثة بدون اللجوء للحجز المسبق.