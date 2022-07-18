شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنشطة مكتب دياكونيا فى الكنيسة الكاثوليكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهتم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر بالجانب الدينى، بالإضافة إلى الجانب التنموى لخدمة المجتمع فلديها العديد من اللجان التى تخدم فى القطاع التعليمى والطبى وشئون اللاجئين ومحو الأمية والاهتمام بالشباب وتنميتهم.

يهتم مكتب دياكونيا بكل ما هو اجتماعى فى القاهرة وإسكندرية والدلتا وباقى المحافظات بقطاع الصحة والطفولة وذوى الاحتياجات والقطاع الثقافي وكبار السن، ونستخدم طريقتين تتمثل في مراكز ثابتة ومبادرات وفعاليات لفترة زمنية معينة، ولدينا مراكز في شبرا وعين شمس والخصوص والقصيرين والهدف تكثيف الدور التنموى للجميع بغض النظر عن الدين والجنس واللون فنخدم المسيحين والمسلمين أيضا.

وتقوم الكنيسة عمل دورات إعداد قادة للمستقبل وتمكين الشباب فى المجتمع عن طريق تعليمه حرفة أو منحة وأيضا من مختلف الأطيف فى المجتمع.

ولدينا خدمة مكافحة الإدمان للشباب التى يريد أن يتعافى بالتعاون مع بعض المصحات المختلفة يجلس بها الشاب المتعاطى لمدة 6 أشهر كاملة بتكلفة من الكنيسةالكاثوليكية حتى يتعافى ويصبح عضو فعال في المجتمع وتكون معتمدة فى وزارة الصحة.