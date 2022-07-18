شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: خبراء الناتو يوجهون القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن خبراء الناتو يوجهون القوات الأوكرانية وكتائب النازيين في إدارة المعارك ضد الجيش الروسي، وقوات دونيتسك ولوجانسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الروسي إنه على ما يبدو فإن المدربين والمدفعيين في الناتو يوجهون القوات الأوكرانية والكتائب النازية على الأرض" في أوكرانيا.

وتابع وزير الخارجية الروسي: أرجو أن يكون بين الأوروبيين سياسيون مسؤولون يدركون العواقب المحفوفة بالمخاطر لمثل هذه الخطوات.